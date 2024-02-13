Армия РФ обстреляла Днепропетровщину и Харьковщину. Есть погибшие и раненые

Российские захватчики с утра 13 февраля обстреляли Никополь и Купянск. В результате атаки погибли люди.

Что известно об обстреле Никополя

В Никополе погиб человек. Мужчина попал под вражеский артобстрел. Ему было 64 года, – сообщил он. Поделиться

Также в результате обстрела поврежден частный дом.

По фактам обстрелов Днепропетровской области начато расследование.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 13 февраля 2024 года военные России произвели обстрел из артиллерии г. Никополь. В результате обстрела погиб 64-летний мужчина.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, внешкольное учебное заведение, автомобиль, линии электропередач.

В ночь на 13 февраля армия РФ совершила массированную атаку БпЛА по г. Днепр. Повреждения получили энергетический и инфраструктурный объекты.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Что известно об обстреле Харьковщины

Сегодня, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин. Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее.

Также ночью артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Синковка, Петропавловка, Глубокое и другие.

В 8:00 враг совершил артобстрел с. Куриловка Купянского района, попадание на территорию фермерского хозяйства. Погиб гражданский 55-летний мужчина, являвшийся работником фермы.

Около 22:00 враг совершил обстрел г. Купянск. Поврежден жилой дом.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки у Синьковки и Табаевки.

Возобновлено электроснабжение для 3 тысяч абонентов в Купянске. В Волчанске отремонтировали воздушную линию, поврежденную 11 февраля, — 10 тысяч абонентов со светом.

В течение суток проведено разминирование 11,82 га территории, уничтожено 154 взрывоопасных предмета.