Троє людей загинули на Харківщині через ракетну атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Троє людей загинули на Харківщині через ракетну атаку РФ

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Обстріл

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Великому Бурлуку Харківської області збільшилася. З-під завалів дістали тіло жінки.

Що відомо про обстріл Харківської області

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини:

  • Уди

  • Стрілеча,

  • Вовчанськ

  • Нестерне

  • Чугунівка

  • Дворічанське та ін.

Вночі 15 лютого РФ завдала ракетного удару по м. Чугуїв. 

Внаслідок удару загинула 67-річна жінка

Також повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи. 

О 16:16 ворог здійснив ракетний обстріл С-300 с. Великий Бурлук Куп‘янського району. Влучання у двохповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Двоє чоловіків загинули, пʼять цивільних травмовано. 

Зазначається, що з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 74-річної жінки.

Таким чином внаслідок ракетної атаки кількість загиблих виросла до трьох. Поранення отримали п'ятеро осіб, — зазначає голова.

На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція.

За попередньою інформацією, окупанти застосували зенітні ракети С-300.

Що відомо про ракетний удар РФ по Україні 15 лютого

Російські війська цього ранку завдали ракетного удару по Україні, застосувавши зокрема літаки стратегічної авіації Ту-95МС. ППО вдалося збити всі ворожі цілі, які летіли на Київ, але є влучання у Львові, Запоріжжі, біля Миргорода й не лише.

Київ. Сили ППО знищили всі ракети, які летіли на столицю. Жертв та руйнувань після атаки немає.

Львів. Є влучання по місту. На регіон летіло понад 10 ракет. ППО відпрацювала атаку, але є одне попадання в об’єкт інфраструктури, там сталася пожежа. В 16 будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини. Є поранені.

Запоріжжя. Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. Є постраждалі. Пошкоджені будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі.

Полтавська область. Влучання у складське приміщення в Миргородському районі, сталася пожежа на площі 100 м².

Дніпропетровська область. Атаковано обʼєкт цивільної інфраструктури.

Хмельницька область. Є ушкодження цивільних об’єктів.

В Івано-Франківській області через збиття ракети та падіння уламків сталося незначне загоряння покрівель господарських будівель. Пожежу ліквідовано.

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