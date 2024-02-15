Троє людей загинули на Харківщині через ракетну атаку РФ

Що відомо про обстріл Харківської області

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини:

Уди

Стрілеча,

Вовчанськ

Нестерне

Чугунівка

Дворічанське та ін.

Вночі 15 лютого РФ завдала ракетного удару по м. Чугуїв.

Внаслідок удару загинула 67-річна жінка

Також повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи.

О 16:16 ворог здійснив ракетний обстріл С-300 с. Великий Бурлук Куп‘янського району. Влучання у двохповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Двоє чоловіків загинули, пʼять цивільних травмовано.

Зазначається, що з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 74-річної жінки.

Таким чином внаслідок ракетної атаки кількість загиблих виросла до трьох. Поранення отримали п'ятеро осіб, — зазначає голова. Поширити

На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція.

За попередньою інформацією, окупанти застосували зенітні ракети С-300.

Що відомо про ракетний удар РФ по Україні 15 лютого

Російські війська цього ранку завдали ракетного удару по Україні, застосувавши зокрема літаки стратегічної авіації Ту-95МС. ППО вдалося збити всі ворожі цілі, які летіли на Київ, але є влучання у Львові, Запоріжжі, біля Миргорода й не лише.

Київ. Сили ППО знищили всі ракети, які летіли на столицю. Жертв та руйнувань після атаки немає.

Львів. Є влучання по місту. На регіон летіло понад 10 ракет. ППО відпрацювала атаку, але є одне попадання в об’єкт інфраструктури, там сталася пожежа. В 16 будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини. Є поранені.

Запоріжжя. Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. Є постраждалі. Пошкоджені будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі.

Полтавська область. Влучання у складське приміщення в Миргородському районі, сталася пожежа на площі 100 м².

Дніпропетровська область. Атаковано обʼєкт цивільної інфраструктури.

Хмельницька область. Є ушкодження цивільних об’єктів.