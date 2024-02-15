Троє людей загинули на Харківщині через ракетну атаку РФ

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Великому Бурлуку Харківської області збільшилася. З-під завалів дістали тіло жінки.
Що відомо про обстріл Харківської області
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини:
Уди
Стрілеча,
Вовчанськ
Нестерне
Чугунівка
Дворічанське та ін.
Вночі 15 лютого РФ завдала ракетного удару по м. Чугуїв.
Внаслідок удару загинула 67-річна жінка
Також повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи.
О 16:16 ворог здійснив ракетний обстріл С-300 с. Великий Бурлук Куп‘янського району. Влучання у двохповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Двоє чоловіків загинули, пʼять цивільних травмовано.
Зазначається, що з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 74-річної жінки.
На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція.
За попередньою інформацією, окупанти застосували зенітні ракети С-300.
Що відомо про ракетний удар РФ по Україні 15 лютого
Російські війська цього ранку завдали ракетного удару по Україні, застосувавши зокрема літаки стратегічної авіації Ту-95МС. ППО вдалося збити всі ворожі цілі, які летіли на Київ, але є влучання у Львові, Запоріжжі, біля Миргорода й не лише.
Київ. Сили ППО знищили всі ракети, які летіли на столицю. Жертв та руйнувань після атаки немає.
Львів. Є влучання по місту. На регіон летіло понад 10 ракет. ППО відпрацювала атаку, але є одне попадання в об’єкт інфраструктури, там сталася пожежа. В 16 будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини. Є поранені.
Запоріжжя. Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. Є постраждалі. Пошкоджені будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі.
Полтавська область. Влучання у складське приміщення в Миргородському районі, сталася пожежа на площі 100 м².
Дніпропетровська область. Атаковано обʼєкт цивільної інфраструктури.
Хмельницька область. Є ушкодження цивільних об’єктів.
В Івано-Франківській області через збиття ракети та падіння уламків сталося незначне загоряння покрівель господарських будівель. Пожежу ліквідовано.
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