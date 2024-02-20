Сили ППО збили всі "шахеди" під час нічної атаки РФ по Україні

Російські окупанти атакували Україну в ніч проти 20 лютого ракетами різного типу та дронами-камікадзе. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі ударні безпілотники противника.
Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ по Україні
Як зазначили військові, загалом цієї ночі росіяни атакували:
двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.),
керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька область),
23 ударні безпілотники типу "Shahed", які запускали в російського Приморсько-Ахтарська.
У ПС розповіли, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті бойової роботи були збиті усі 23 "Шахеди" російських окупантів. Їх знищили в межах 7 областей, а саме у Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей.
Що відомо про наслідки атаки РФ по Україні 20 лютого
Близько опівночі у Запоріжжі, Кременчуці та передмісті Дніпра було чути вибухи під час повітряної тривоги.
Вже вранці голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що внаслідок ворожої атаки в регіоні було пошкоджено промисловий об'єкт і виникла пожежа. Чиновник додав, що обійшлося без жертв та постраждалих.
А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе в Дніпропетровському районі були пошкоджені 3 дачних будинки та 2 автомобілі.
Також без постраждалих.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-