Сили ППО збили всі "шахеди" під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили всі "шахеди" під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Російські окупанти атакували Україну в ніч проти 20 лютого ракетами різного типу та дронами-камікадзе. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі ударні безпілотники противника.

Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ по Україні

Як зазначили військові, загалом цієї ночі росіяни атакували:

  • двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.),

  • керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька область),

  • 23 ударні безпілотники типу "Shahed", які запускали в російського Приморсько-Ахтарська.

У ПС розповіли, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті бойової роботи були збиті усі 23 "Шахеди" російських окупантів. Їх знищили в межах 7 областей, а саме у Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей.

Що відомо про наслідки атаки РФ по Україні 20 лютого

Близько опівночі у Запоріжжі, Кременчуці та передмісті Дніпра було чути вибухи під час повітряної тривоги.

Вже вранці голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що внаслідок ворожої атаки в регіоні було пошкоджено промисловий об'єкт і виникла пожежа. Чиновник додав, що обійшлося без жертв та постраждалих.

А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе в Дніпропетровському районі були пошкоджені 3 дачних будинки та 2 автомобілі.

Також без постраждалих.

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дрон-камікадзе

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