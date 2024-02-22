Війська РФ обстріляли Донеччину. Загинула людина, є поранені

Російський обстріл села Костянтинопільське Курахівської громади на Донеччині вбив одну людину, ще 9 – поранено.

Армія РФ обстріляла Костянтинопільське

Начальник ОВА Вадим Філашкін повідомляє, що серед поранених — 4 підлітки: 12, 14, 15 і 16 років, яким була надана необхідна медична допомога.

Росіяни обстріляли Костянтинопільське з «Ураганів» — 13 снарядів влучили по території села. Поширити

За інформацією Філашкіна, внаслідок обстрілу пошкоджено багато будинків. Територія оглядається, встановлюються наслідки.

Ситуація в Донецькій області

За добу 21 лютого російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 62 особи, у тому числі 13 дітей.

Під атакою населені пункти Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.

За 21 лютого росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2-х у Добропіллі і 1 у Мемрику.

Також вдалося встановити інформацію щодо осіб, які стали жертвами російських обстрілів раніше: 2 загиблих в Авдіївці та 3 поранених у Краматорську.