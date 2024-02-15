Війська РФ з "Ураганів" вдарили по Донеччині. Є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ з "Ураганів" вдарили по Донеччині. Є загибла та поранені

обстріл

Російська армія сьогодні, 15 лютого, вдарила по селу в Донецькій області. Унаслідок цього загинула жінка, є поранені.

Війська РФ з "Ураганів" вдарили по Донеччині

За його словами, близько 17-ї години росіяни обстріляли село Зоря Іллінівської громади з "Ураганів".

Унаслідок цього загинула 83-річна жінка, поранення дістали 71-річний і 41-річний чоловіки.

Пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та школу, — додав Філашкін.

Масований обстріл України

Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували:

  • 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які були запущені з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;

  • 2 ракети морського базування "Калібр", що були запущені з Новоросійська, Росії;

  • балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронежу, Росії;

  • зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;

  • керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області.

Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.

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