Війська РФ з "Ураганів" вдарили по Донеччині. Є загибла та поранені

Російська армія сьогодні, 15 лютого, вдарила по селу в Донецькій області. Унаслідок цього загинула жінка, є поранені.
Війська РФ з "Ураганів" вдарили по Донеччині
За його словами, близько 17-ї години росіяни обстріляли село Зоря Іллінівської громади з "Ураганів".
Унаслідок цього загинула 83-річна жінка, поранення дістали 71-річний і 41-річний чоловіки.
Масований обстріл України
Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували:
12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які були запущені з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;
2 ракети морського базування "Калібр", що були запущені з Новоросійська, Росії;
балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронежу, Росії;
зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;
керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області.
Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.
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