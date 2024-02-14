Армія РФ масштабно обстрілює Херсон. Серед поранених — дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ масштабно обстрілює Херсон. Серед поранених — дитина

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

Російські війська вкотре за день обстріляли Херсон. Відомо про 4 постраждалих, серед них 14-річна дівчина у важкому стані.

Російські терористи обстрілюють Херсон

14 лютого у Херсоні – 4 поранених через російські обстріли.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Голова ХОВА

Також поранення ноги отримав 19-річний хлопець. Медики надають допомогу і 84-річному херсонцю.

Удень 14 лютого росіяни поранили 60-річну жінку у Херсоні.

РФ завдала авіаударів по Херсонщині

Начальник ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що росіяни від ранку 11 лютого обстрілюють область.

Зокрема дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське Бериславського району.

Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік. Він в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу.

Через «прильот» поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік, який отримав уламкові поранення голови. Від госпіталізації відмовився.

Ще дві КАБ вдарили по Качкарівці. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється.

Внаслідок скиду вибухівки з дона у Золотій Балці загорівся будинок, без постраждалих. Ще 6 атак дронами зафіксовано по центру Берислава.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала лікарню у Херсоні. Поранено трьох медиків
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ масовано обстріляла Херсон. Є загиблі
Обстріл армією РФ Херсона
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська авіація атакувала центр Херсону — фото
Херсон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?