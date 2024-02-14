Армія РФ масштабно обстрілює Херсон. Серед поранених — дитина

Російські війська вкотре за день обстріляли Херсон. Відомо про 4 постраждалих, серед них 14-річна дівчина у важкому стані.
Російські терористи обстрілюють Херсон
14 лютого у Херсоні – 4 поранених через російські обстріли.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також поранення ноги отримав 19-річний хлопець. Медики надають допомогу і 84-річному херсонцю.
Удень 14 лютого росіяни поранили 60-річну жінку у Херсоні.
РФ завдала авіаударів по Херсонщині
Начальник ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що росіяни від ранку 11 лютого обстрілюють область.
Зокрема дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське Бериславського району.
Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік. Він в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу.
Через «прильот» поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік, який отримав уламкові поранення голови. Від госпіталізації відмовився.
Ще дві КАБ вдарили по Качкарівці. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється.
Внаслідок скиду вибухівки з дона у Золотій Балці загорівся будинок, без постраждалих. Ще 6 атак дронами зафіксовано по центру Берислава.
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