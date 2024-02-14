Армія РФ масштабно обстрілює Херсон. Серед поранених — дитина

Російські війська вкотре за день обстріляли Херсон. Відомо про 4 постраждалих, серед них 14-річна дівчина у важкому стані.

Російські терористи обстрілюють Херсон

14 лютого у Херсоні – 4 поранених через російські обстріли.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя. Олександр Прокудін Голова ХОВА

Також поранення ноги отримав 19-річний хлопець. Медики надають допомогу і 84-річному херсонцю.

Удень 14 лютого росіяни поранили 60-річну жінку у Херсоні.

РФ завдала авіаударів по Херсонщині

Начальник ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що росіяни від ранку 11 лютого обстрілюють область.

Зокрема дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське Бериславського району.

Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік. Він в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу.

Через «прильот» поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік, який отримав уламкові поранення голови. Від госпіталізації відмовився.

Ще дві КАБ вдарили по Качкарівці. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється.

Внаслідок скиду вибухівки з дона у Золотій Балці загорівся будинок, без постраждалих. Ще 6 атак дронами зафіксовано по центру Берислава.