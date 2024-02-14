Армия РФ масштабно обстреливает Херсон. Среди раненых — ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ масштабно обстреливает Херсон. Среди раненых — ребенок

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
Читати українською

Российские войска несколько раз за день обстреляли Херсон. Известно о четырех пострадавших, среди них 14-летняя девушка в тяжелом состоянии.

Российские террористы обстреливают Херсон

14 февраля в Херсоне – 4 раненых из-за российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка. У нее – взрывная травма, ранение ноги и шеи. Девочка находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Председатель ХОВА

Также ранение ноги получил 19-летний парень. Медики оказывают помощь и 84-летнему херсонцу.

Днем 14 февраля россияне ранили 60-летнюю женщину в Херсоне.

РФ нанесла авиаудары по Херсонщине

Начальник ОВА Александр Прокудин сообщает, что россияне с утра 11 февраля обстреливают область.

В частности, две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское Бериславского района.

В результате обстрела ранен 43-летний мужчина. Он в это время находился на собственном подворье. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Медики оказали ему помощь.

Из-за «прилета» вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина, получивший обломочные ранения головы. От госпитализации отказался.

Еще два КАБ ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и потерпевших устанавливается.

В результате сброса взрывчатки с дона в Золотой Балке загорелся дом, без пострадавших. Еще 6 атак дронами зафиксировано по центру Берислава.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала больницу в Херсоне. Ранены трое медиков
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ массированно обстреляла Херсон. Есть погибшие
Армия РФ атакует Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская авиация атаковала центр Херсона – фото
Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?