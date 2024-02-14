Армия РФ масштабно обстреливает Херсон. Среди раненых — ребенок

Российские войска несколько раз за день обстреляли Херсон. Известно о четырех пострадавших, среди них 14-летняя девушка в тяжелом состоянии.

Российские террористы обстреливают Херсон

14 февраля в Херсоне – 4 раненых из-за российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка. У нее – взрывная травма, ранение ноги и шеи. Девочка находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь. Александр Прокудин Председатель ХОВА

Также ранение ноги получил 19-летний парень. Медики оказывают помощь и 84-летнему херсонцу.

Днем 14 февраля россияне ранили 60-летнюю женщину в Херсоне.

РФ нанесла авиаудары по Херсонщине

Начальник ОВА Александр Прокудин сообщает, что россияне с утра 11 февраля обстреливают область.

В частности, две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское Бериславского района.

В результате обстрела ранен 43-летний мужчина. Он в это время находился на собственном подворье. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Медики оказали ему помощь.

Из-за «прилета» вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина, получивший обломочные ранения головы. От госпитализации отказался.

Еще два КАБ ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и потерпевших устанавливается.

В результате сброса взрывчатки с дона в Золотой Балке загорелся дом, без пострадавших. Еще 6 атак дронами зафиксировано по центру Берислава.