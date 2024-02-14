Армия РФ масштабно обстреливает Херсон. Среди раненых — ребенок

Российские войска несколько раз за день обстреляли Херсон. Известно о четырех пострадавших, среди них 14-летняя девушка в тяжелом состоянии.
Российские террористы обстреливают Херсон
14 февраля в Херсоне – 4 раненых из-за российских обстрелов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Также ранение ноги получил 19-летний парень. Медики оказывают помощь и 84-летнему херсонцу.
Днем 14 февраля россияне ранили 60-летнюю женщину в Херсоне.
РФ нанесла авиаудары по Херсонщине
Начальник ОВА Александр Прокудин сообщает, что россияне с утра 11 февраля обстреливают область.
В частности, две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское Бериславского района.
В результате обстрела ранен 43-летний мужчина. Он в это время находился на собственном подворье. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Медики оказали ему помощь.
Из-за «прилета» вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина, получивший обломочные ранения головы. От госпитализации отказался.
Еще два КАБ ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и потерпевших устанавливается.
В результате сброса взрывчатки с дона в Золотой Балке загорелся дом, без пострадавших. Еще 6 атак дронами зафиксировано по центру Берислава.
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