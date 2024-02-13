У метро в Харкові через обстріли РФ почала протікати стеля

У Харкові на станції метро "Спортивна" почала протікати стеля через постійні російські ракетні удари.

Протікання метро у Харкові

Харківський метрополітен повідомив, що на станції метро «Спортивна» виконуються роботи з усунення протікання зі стелі.

Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви грунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро «Спортивна» були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції. Поширити

Там зазначили, що на минулому тижні співробітники метрополітену почали усувати протікання, та на сьогоднішній день роботи продовжуються, оскільки їх можливо виконувати лише вночі, коли не відбувається перевезення пасажирів.

Вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.

Також там нагадали, що центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт.

Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід.

Ремонт станцій метро у Києві

8 грудня у Києві в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" — "Деміївська" відбулася розгерметизація тунелю.

Поїзди наразі курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Либідська". Запущено маршрути наземного транспорту.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до 6 місяців і проводитимуть їх на поверхні.

Прокуратура розслідує факт службової недбалості у зв'язку з розгерметизацією тунелю.

Основні відновлювальні роботи між станціями "Либідська" та "Деміївська" розпочнуться не раніше березня 2024 року. Ремонт планують завершити восени.