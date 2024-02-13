В метро в Харькове из-за обстрелов РФ начал протекать потолок

В Харькове на станции метро "Спортивная" начал протекать потолок из-за постоянных российских ракетных ударов.
Протекание метро в Харькове
Харьковский метрополитен сообщил, что на станции метро "Спортивная" выполняются работы по устранению протекания с потолка.
Там отметили, что на прошлой неделе сотрудники метрополитена начали устранять протечки, и на сегодняшний день работы продолжаются, поскольку их возможно выполнять только ночью, когда не происходит перевозка пассажиров.
Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.
Также напомнили, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции «Спортивная» к станции «Метростроителей» закрыт для пользования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ.
Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.
Ремонт станций метро в Киеве
8 декабря в Киеве в туннеле на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" - "Демеевская" произошла разгерметизация тоннеля.
Поезда сейчас курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская". Запущены маршруты наземного транспорта.
По предварительным расчетам, восстановительные работы могут занять до 6 месяцев и будут проводить их на поверхности.
Прокуратура расследует факт служебной халатности в связи с разгерметизацией тоннеля.
Основные восстановительные работы между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" начнутся не раньше марта 2024 года. Ремонт планируется завершить осенью.
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