В метро в Харькове из-за обстрелов РФ начал протекать потолок

Протекание метро в Харькове

Харьковский метрополитен сообщил, что на станции метро "Спортивная" выполняются работы по устранению протекания с потолка.

Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро «Спортивная» были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное течение с потолка станции. Поделиться

Там отметили, что на прошлой неделе сотрудники метрополитена начали устранять протечки, и на сегодняшний день работы продолжаются, поскольку их возможно выполнять только ночью, когда не происходит перевозка пассажиров.

Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.

Также напомнили, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции «Спортивная» к станции «Метростроителей» закрыт для пользования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ.

Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.

Ремонт станций метро в Киеве

8 декабря в Киеве в туннеле на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" - "Демеевская" произошла разгерметизация тоннеля.

Поезда сейчас курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская". Запущены маршруты наземного транспорта.

По предварительным расчетам, восстановительные работы могут занять до 6 месяцев и будут проводить их на поверхности.

Прокуратура расследует факт служебной халатности в связи с разгерметизацией тоннеля.

Основные восстановительные работы между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" начнутся не раньше марта 2024 года. Ремонт планируется завершить осенью.