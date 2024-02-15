Войска РФ из "Ураганов" ударили по Донецкой области. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
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Войска РФ из "Ураганов" ударили по Донецкой области. Есть погибшие и раненые

обстрел
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Российская армия сегодня, 15 февраля, ударила по деревне в Донецкой области. В результате погибла женщина, есть раненые.

Войска РФ из "Ураганов" ударили по Донетчине

По его словам, около 17 часов россияне обстреляли село Заря Ильиновской общины из "Ураганов".

В результате погибла 83-летняя женщина, ранения получили 71-летний и 41-летний мужчины.

Повреждены 8 частных домов, многоэтажка и школа, - добавил Филашкин.

Массированный обстрел Украины

Этой ночью враг в очередной раз прибег к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили:

  • 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, запущенных с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;

  • 2 ракеты морского базирования "Калибр", запущенные из Новороссийска, России;

  • баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, запущенные из Воронежа, России;

  • зенитные управляемые ракеты С-300, запущенные из Белгородской области, России;

  • управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенные с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области.

Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов.

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