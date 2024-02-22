Войска РФ обстреляли Донецкую область. Погиб человек, есть раненые

Российский обстрел села Константинопольское Кураховской общины в Донецкой области убил одного человека, еще 9 ранено.
Армия РФ обстреляла Константинопольское
Начальник ОВА Вадим Филашкин сообщает, что среди раненых — 4 подростка: 12, 14, 15 и 16 лет, которым была оказана необходимая медицинская помощь.
По информации Филашкина, в результате обстрела повреждены многие дома. Территория осматривается, устанавливаются последствия.
Ситуация в Донецкой области
В сутки 21 февраля российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 62 человека, в том числе 13 детей.
Под атакой населёны пункты Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов.
За 21 февраля россияне ранили 3 жителей Донецкой области: 2-х в Доброполье и 1 в Мемрике.
Также удалось установить информацию о лицах, ставших жертвами российских обстрелов ранее: 2 погибших в Авдеевке и 3 раненых в Краматорске.
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