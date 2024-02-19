Войска РФ атаковали три района Донецкой области. Есть раненые

Российские войска в сутки 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил председатель областной военной администрации Вадим Филашкин.
Армия РФ обстреляла Донбасс
В Красногоровке Покровского района оккупанты ранили человека, также получил ранения еще один человек в Очеретино, поврежден дом.
Россияне нанесли удары по окрестностям Лиманской и Константиновской общин. В Часовоярской общине повреждены четыре частных жилых дома. Поврежден также дом в Серебрянке. В Звановской общине войска РФ обстреляли Переездное и Верхнекаменное, в Соледарской — Раздоловку и Федоровку.
Что известно об обстреле Краматорска и Славянская 17 февраля
Вечером 17 февраля в Краматорском районе Донецкой области раздались взрывы. В результате начались пожары в двух городах области.
В Славянске обстрелом частично была разрушена школа. Спасатели разбирают, где предположительно находится один человек.
В Краматорске под завалами частного дома обнаружили двух погибших, ищущих еще одного человека.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, около полуночи в Краматорске спасатели извлекли из-под завалов тело 23-летнего мужчины.
Он также добавил, что 26 спасателей продолжают работу в Краматорске, еще 24 — в Славянске.
Приблизительно в то время мишенью россиян стал частный жилой дом в Краматорске, где находились трое гражданских.
Погибли 46-летняя мать и ее 23-летний сын — их тела деблокировали.
В ходе поисково-спасательных работ найдены и остатки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши.
Кроме того, в больницу доставлены супруги пенсионеры, которые получили травмы, находясь в собственном доме — это муж в возрасте 78 лет и его 75-летняя жена.
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