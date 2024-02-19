Війська РФ атакували три райони Донецької області. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували три райони Донецької області. Є поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл

Російські війська за добу 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Армія РФ обстріляла Донеччину

У Красногорівці Покровського району окупанти поранили людину, також дістала поранення ще одна людина в Очеретиному, пошкоджено будинок.

Росіяни завдали ударів по околицях Лиманської та Костянтинівської громад. У Часовоярській громаді пошкоджені чотири приватні житлові будинки. Пошкоджено також будинок у Серебрянці. У Званівській громаді війська РФ обстріляли Переїзне і Верхньокам'янське, в Соледарській — Роздолівку і Федорівку.

Що відомо про обстріл Краматорська та Слов'янська 17 лютого

Ввечері 17 лютого в Краматорському районі Донецької області пролунали вибухи. Внаслідок цього почались пожежі у двох містах області.

У Слов'янську обстрілом частково була зруйнована школа. Рятувальники розбирають завали, де, ймовірно, перебуває одна людина.

В Краматорську під завалами приватного будинку виявили двох загиблих людей, шукають ще одну людину.

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, близько опівночі у Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло 23-річного чоловіка. 

За оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина, — зазначив голова.

Він також додав, що 26 рятувальників продовжують роботу у Краматорську, ще 24 — у Слов'янську.

У той час в охопленій вогнем будівлі знаходився сторож, його тіло вранці 18 лютого виявили серед завалів рятувальники.

Приблизно у той час мішенню росіян став приватний житловий будинок у Краматорську, де перебували троє цивільних.

Загинули 46-річна мати та її 23-річний син — їх тіла деблокували.

У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.

Крім того, до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі — це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина.

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