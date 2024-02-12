Для чого росіянам 30-кілометровий "царь-потяг" на Донеччині — відповідь експертів

Нещодавно з'явилася інформація про те, що російські окупанти сформували 30-кілометровий так званий "царь-потяг" між Оленівкою і Волновахою. Аналітики ISW пояснили, що насправді відбувається.

"Царь-потяг" на Донеччині. Що замислила армія РФ

На переконання іноземних експертів, солдати РФ побудували 30-кілометровий бар'єр з потягів в окупованій Донецькій області, для того, щоб він слугував оборонною лінією проти майбутніх українських наступів.

Супутникові знімки підтверджують той факт, що на її формування окупантам знадобилося дев'ять місяців.

Що важливо розуміти, ця своєрідна лінія оборони тягнеться від окупованої Оленівки до Волновахи.

Фото: DEEPSTATE

Як вдалося дізнатися команді DeepState, солдати РФ зібрали понад 2100 вантажних вагонів у 30-кілометровий потяг.

Перші роботи розпочалися ще у липні 2023 року.

Залізнична лінія між Оленівкою та Волновахою знаходиться приблизно за шість кілометрів від лінії фронту, яка проходить на південний схід від Новомихайлівки в її найближчій точці, і перебуває на ділянці фронту, яка була відносно неактивною, коли російські війська почали будівництво. Поширити

Американські аналітики не відкидають також припущення, що росіяни могли зібрати потяг не для оборони, а з іншою метою.

Що відомо про ситуацію на фронті 11-12 лютого

Протягом минулої доби між ЗСУ та російськими загарбниками відбулося 100 боєзіткнень.

Армія Росії завдала 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснила 95 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

Українські захисники успішно стримують ворога на всіх напрямках фронту.