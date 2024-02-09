Маркарова назвала головні проблеми ЗСУ

За словами пані посла України в США Оксани Маркарової, Збройні сили України стикнулися з критичною нестачею військової техніки, однак це не безвихідна ситуація.

ЗСУ бракує ракет та перехоплювачів

Пані посол не приховує, що в українських воїнів настали непрості часи на полі бою на тлі зменшення допомоги від партнерів.

Попри це, на її переконання, американські законодавці вийдуть з глухого кута та нарешті ухвалять всі необхідні рішення.

У нас все ще достатньо людей, які хочуть воювати — в нас немає вибору, адже ми захищаємо свої домівки — але в нас закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі. Оксана Маркарова Пані посол України в США

Вона також додала, що Києву потрібна була допомога "ще вчора.

Сенат уже проголосував за допомогу для України. Маркарова вже виступила з коментарем

Пані посол України в США зазначила, що вітає ухвалення в Сенаті процедурного рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Я була дуже рада почути, що рішення отримало сильну двопартійну підтримку, звичайно, воно ще не остаточне, але це лише перший крок у правильному напрямку. Альтернативи продовженню цієї підтримки немає, — наголосила дипломатка. Поширити

Журналісти також поцікавилися в Оксани Маркарової, що планує робити офіційний Київ, якщо колишній президент Дональд Трамп знову очолить Білий дім.

На думку пані посла, Україна повинна подякувати йому за надання ракет Javelin за часів його адміністрації.