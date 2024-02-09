Маркарова назвала головні проблеми ЗСУ

За словами пані посла України в США Оксани Маркарової, Збройні сили України стикнулися з критичною нестачею військової техніки, однак це не безвихідна ситуація.
ЗСУ бракує ракет та перехоплювачів
Пані посол не приховує, що в українських воїнів настали непрості часи на полі бою на тлі зменшення допомоги від партнерів.
Попри це, на її переконання, американські законодавці вийдуть з глухого кута та нарешті ухвалять всі необхідні рішення.
Вона також додала, що Києву потрібна була допомога "ще вчора.
Сенат уже проголосував за допомогу для України. Маркарова вже виступила з коментарем
Пані посол України в США зазначила, що вітає ухвалення в Сенаті процедурного рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.
Журналісти також поцікавилися в Оксани Маркарової, що планує робити офіційний Київ, якщо колишній президент Дональд Трамп знову очолить Білий дім.
На думку пані посла, Україна повинна подякувати йому за надання ракет Javelin за часів його адміністрації.
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