Маркарова назвала главные проблемы ВСУ

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Вооруженные силы Украины столкнулись с критической нехваткой военной техники, однако это не безвыходная ситуация.
ВСУ не хватает ракет и перехватчиков
Посол не скрывает, что у украинских воинов наступили непростые времена на поле боя на фоне уменьшения помощи от партнеров.
Несмотря на это, по ее убеждению, американские законодатели выйдут из тупика и наконец-то примут все необходимые решения.
Сенат уже проголосовал за помощь для Украины. Маркарова выступила с комментарием
Посол Украины в США отметила, что приветствует принятие в Сенате процедурного решения для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Журналисты также поинтересовались у Оксаны Маркаровой, что планирует делать официальный Киев, если бывший президент Дональд Трамп снова возглавит Белый дом.
По мнению посла, Украина должна поблагодарить Трампа за предоставление ракет Javelin во времена его администрации.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-