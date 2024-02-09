Маркарова назвала главные проблемы ВСУ

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Вооруженные силы Украины столкнулись с критической нехваткой военной техники, однако это не безвыходная ситуация.

ВСУ не хватает ракет и перехватчиков

Посол не скрывает, что у украинских воинов наступили непростые времена на поле боя на фоне уменьшения помощи от партнеров.

Несмотря на это, по ее убеждению, американские законодатели выйдут из тупика и наконец-то примут все необходимые решения.

У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать — у нас нет выбора, ведь мы защищаем свои дома — но у нас заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики. Оксана Маркарова Посол Украины в США

Сенат уже проголосовал за помощь для Украины. Маркарова выступила с комментарием

Посол Украины в США отметила, что приветствует принятие в Сенате процедурного решения для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Я была очень рада услышать, что решение получило сильную двухпартийную поддержку, конечно, оно еще не окончательно, но это лишь первый шаг в правильном направлении. Альтернативы продолжению этой поддержки нет, — подчеркнула дипломат. Поделиться

Журналисты также поинтересовались у Оксаны Маркаровой, что планирует делать официальный Киев, если бывший президент Дональд Трамп снова возглавит Белый дом.

По мнению посла, Украина должна поблагодарить Трампа за предоставление ракет Javelin во времена его администрации.