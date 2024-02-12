Для чего россиянам 30-километровый "царь-поезд" в Донецкой области — ответ экспертов

Недавно появилась информация о том, что российские оккупанты сформировали 30-километровый так называемый "царь-поезд" между Еленовкой и Волновахой. Аналитики ISW объяснили, что происходит на самом деле.

"Царь-поезд" в Донецкой области. Что задумала армия РФ

По убеждению иностранных экспертов, солдаты РФ построили 30-километровый барьер из поездов в оккупированной Донецкой области для того, чтобы он служил оборонительной линией против будущих украинских наступлений.

Спутниковые снимки подтверждают тот факт, что для ее формирования оккупантам понадобилось девять месяцев.

Что важно понимать, эта своеобразная линия обороны тянется от оккупированной Еленовки до Волновахи.

Фото: DEEPSTATE

Как удалось узнать команде DeepState, солдаты РФ собрали более 2100 грузовых вагонов в 30-километровый поезд.

Первые работы начались в июле 2023 года.

Железнодорожная линия между Еленевкой и Волновахой находится примерно в шести километрах от линии фронта, которая проходит к юго-востоку от Новомихайловки в ее ближайшей точке, и находится на участке фронта, который был относительно неактивным, когда российские войска начали строительство. Поделиться

Американские аналитики не исключают также предположениЕ, что россияне могли собрать поезд не для обороны, а с другой целью.

Что известно о ситуации на фронте 11-12 февраля

За прошедшие сутки между ВСУ и российскими захватчиками произошло 100 боестолкновений.

Армия России нанесла 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершила 95 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

Украинские защитники успешно сдерживают врага на всех направлениях фронта.