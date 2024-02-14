Російські війська у ніч на 14 лютого вдарили по 5-поверхівці та лікарні у Селидовому на Донеччині. Відомо про 3 загиблих, серед яких дитина, та 12 поранених.

Війська РФ вдарили по Селидовому

Очільник ОВА повідомляє, що росіяни ударили по місту близько 23:30, поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого.

Селидівська МВА повідомляє, що поранення дістали 12 мешканців (четверо з них — діти). Загинули три цивільні особи (одна з них — дитина).

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Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні.

Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина. Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень.

Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні зараз перевозять до лікарень Покровська і Мирнограда.

Як лікарня виглядає після обстрілу можна побачити на відео.

Ситуація на Донеччині

За попередню добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 80 осіб, у тому числі 16 дітей.

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Нью-Йорк — поранили 1 людину, пошкодили 17 приватних будинків, дитсадок і багатоповерхівку.