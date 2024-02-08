Росія масовано обстріляла Селидове. Загинула людина, семеро поранено

Уночі 8 лютого армія РФ сім разів обстріляли місто Селидове на Донеччині. Одна людина загинула, семеро дістали поранення, зокрема дитина.

Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області

Близько 00:30 8 лютого війська РФ здійснили масований ракетний обстріл Селидового. Під вогнем окупантів вкотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором знаходяться багатоквартирні будинки.

В результаті атаки росіян на мирне місто отримали поранення 7 цивільних — 5 жінок віком від 18 до 88 років, 51-річний чоловік та 6-річний хлопчик.

Їх доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями. У дитини, до того ж, діагностовано різану рану голови.

Шестеро постраждалих перебували за місцями мешкання, а одну з жінок, яка працювала сторожем та знаходилась у службовому приміщенні, деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.

Крім того, за місцями влучань ворожих ракет, тип яких наразі з’ясовується, пошкоджено декілька житлових будинків та навчальних закладів, частину з них понівечено вщент.

Що відомо про обстріли населених пунктів на Донеччині

Нещодавно повідомлялося, що російська армія вже понад два тижні регулярно завдає ударів по Мирнограду в Донецькій області. Унаслідок чергового обстрілу було зруйновано школу.

Пізніше РФ завдала удару по місту Покровськ. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено ролетні ворота в гаражі пожежної частини.

Також російська армія обстріляла Торецьк 4 лютого. Одна людина загинула, двоє поранені.