Россия массированно обстреляла Селидово. Погиб человек, семь ранены
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно обстреляла Селидово. Погиб человек, семь ранены

Обстрел
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

Ночью 8 февраля армия РФ семь раз обстреляла город Селидово в Донецкой области. Один человек погиб, семеро получили ранения, в том числе ребенок.

Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области

Около 00:30 8 февраля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Селидового. Под огнем окупантов в очередной раз оказалась жилая застройка, где рядом с частным сектором находятся многоквартирные дома.

В результате атаки россиян на мирный город получили ранения 7 гражданских — 5 женщин от 18 до 88 лет, 51-летний мужчина и 6-летний мальчик.

Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами и ушибами. У ребенка, к тому же, диагностирована резаная рана головы.

Шесть пострадавших находились по местам проживания, а одну из женщин, работавшую сторожем и находившуюся в служебном помещении, деблокировали из-под завалов разрушенного административного здания.

Кроме того, по местам попадания вражеских ракет, тип которых выясняется, повреждены несколько жилых домов и учебных заведений, часть из них истерзана до основания.

Что известно об обстрелах населенных пунктов в Донецкой области

Недавно сообщалось, что российская армия уже более двух недель регулярно наносит удары по Мирнограду в Донецкой области. В результате очередного обстрела была разрушена школа.

Позже РФ нанесла удар по городу Покровск. В результате обстрела взрывной волной повреждены ролетные ворота в гараже пожарной части.

Также русская армия обстреляла Торецк 4 февраля. Один человек погиб, двое ранены.

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