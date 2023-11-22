Число погибших в результате удара российских оккупантов по больнице в г. Селидово Донецкой области возросло до трех
В Селидово возросло число погибших в результате удара РФ
Отмечается, что аварийно-спасательные работы в городе завершены.
Ранее в Донецкой областной военной администрации сообщили, что в результате удара в ночь на вторник по больнице и шахте в Селидово погибли два человека, восемь ранены.
По словам и. начальника областной военной администрации Игоря Мороза, один человек погиб в больнице и один на территории шахты. "В результате удара в шахте повреждены семь зданий, 14 легковых автомобилей и пять автобусов. В больнице частично разрушены поликлиника, инфекционное и приемное отделение", - уточнил Мороз.
Оккупанты второй раз за день обстреляли Херсон
Сегодня, 22 ноября, армия РФ во второй раз за день атаковала жилые кварталы Херсона.
В результате атаки один человек погиб.
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