Кількість загиблих унаслідок удару російських окупантів по лікарні в м. Селидове Донецької області зросла до трьох
У Селидовому зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ
Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи в місті завершено.
Раніше в Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок удару в ніч проти вівторка по лікарні та шахті в Селидовому загинули двоє людей, восьмеро поранені.
За словами в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, одна людина загинула в лікарні й одна на території шахти. "Унаслідок удару в шахті пошкоджено сім будівель, 14 легкових автомобілів і п'ять автобусів. У лікарні частково зруйновано поліклініку, інфекційне та приймальне відділення", - уточнив Мороз.
Окупанти вдруге за день обстріляли Херсон
Сьогодні, 22 листопада, армія РФ вдруге за день атакувала житлові квартали Херсона.
У результаті атаки одна людина загинула.
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