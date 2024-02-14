Российские войска в ночь на 14 февраля ударили по 5-этажке и больнице в Селидово Донецкой области. Известно о 3 погибших, среди которых ребенок, и 12 раненых.

Войска РФ ударили по Селидову

Руководитель ОВА сообщает, что россияне ударили по городу около 23:30, попали в пятиэтажку — 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.

Среди раненых — двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Из-под завалов удалось спасти одного раненого.

Селидовская ГВА сообщает, что ранения получили 12 жителей (четверо из них — дети). Погибли три гражданских лица (одно из них — ребенок).

1 из 5

Около часа ночи город подвергся очередному обстрелу — поврежден один из корпусов больницы.

Вероятно, под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений.

Около 100 пациентов Селидовской больницы сейчас перевозят в Покровскую и Мирноградскую больницы.

Как больница выглядит после обстрела, можно увидеть на видео.

Ситуация в Донецкой области

За предыдущие сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 80 человек, в том числе 16 детей.

Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Нью-Йорк — ранили 1 человека, повредили 17 частных домов, детсад и многоэтажку.