РФ атаковала Селидово в Донецкой области. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Селидово в Донецкой области. Есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Селидово
Читати українською

Российские войска в ночь на 14 февраля ударили по 5-этажке и больнице в Селидово Донецкой области. Известно о 3 погибших, среди которых ребенок, и 12 раненых.

Войска РФ ударили по Селидову

Руководитель ОВА сообщает, что россияне ударили по городу около 23:30, попали в пятиэтажку — 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.

Среди раненых — двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Из-под завалов удалось спасти одного раненого.

Селидовская ГВА сообщает, что ранения получили 12 жителей (четверо из них — дети). Погибли три гражданских лица (одно из них — ребенок).

1  из  5

Около часа ночи город подвергся очередному обстрелу — поврежден один из корпусов больницы.

Вероятно, под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений.

Около 100 пациентов Селидовской больницы сейчас перевозят в Покровскую и Мирноградскую больницы.

Как больница выглядит после обстрела, можно увидеть на видео.

Ситуация в Донецкой области

За предыдущие сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 80 человек, в том числе 16 детей.

Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Нью-Йорк — ранили 1 человека, повредили 17 частных домов, детсад и многоэтажку.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Селидово возросло число погибших в результате удара РФ
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала ракетами Селидово и Курахово. Есть погибшие и раненые
Полиция Донецкой области
Донецкая область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно обстреляла Селидово. Погиб человек, семь ранены
Обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?