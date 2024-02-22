Уночі 22 лютого Російська Федерація знову спрямувала ударні безпілотники на мирні українські міста та села.

Що відомо про нову нічну атаку Росії на Україну

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 лютого 2024 року російські загарбники запустили десять ударних БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Разом — до перемоги! — йдеться в заяві ПС ЗСУ. Поширити

Варто також зазначити, що станом на 07:00 22.02.2024 було виявлено:

В Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі 1 ворожий корабель; в Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

Що відомо про ситуацію на фронті 21-22 лютого

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення між російськими загарбниками та українськими воїнами.

21 лютого авіація України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах армії РФ.

Окрім того, зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завданно ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах ПММ, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.