Ночью 22 февраля Российская Федерация снова направила ударные беспилотники на мирные украинские города и села.
Что известно о новой ночной атаке России на Украину
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 февраля 2024 года российские захватчики запустили десять ударных БпЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарск (РФ) и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.
Следует также отметить, что по состоянию на 07:00 22.02.2024 было обнаружено:
В Черном море 1 вражеский корабль;
в Азовском море 1 вражеский корабль;
в Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.
Что известно о ситуации на фронте 21-22 февраля
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения между российскими захватчиками и украинскими воинами.
21 февраля авиация Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитным ракетным комплексам армии РФ.
Кроме того, сообщается, что силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складах ГСМ, 3 пунктам управления, 8 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.
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