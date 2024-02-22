Ночная атака РФ в Украину. Силы ПВО сбили 8 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ в Украину. Силы ПВО сбили 8 дронов

Воздушные Силы ВСУ
дрон РФ
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Ночью 22 февраля Российская Федерация снова направила ударные беспилотники на мирные украинские города и села.

Что известно о новой ночной атаке России на Украину

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 февраля 2024 года российские захватчики запустили десять ударных БпЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарск (РФ) и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Восемь беспилотников уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Вместе – к победе! - сказано в заявлении ВС ВСУ.

Следует также отметить, что по состоянию на 07:00 22.02.2024 было обнаружено:

  1. В Черном море 1 вражеский корабль;

  2. в Азовском море 1 вражеский корабль;

  3. в Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.

Что известно о ситуации на фронте 21-22 февраля

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения между российскими захватчиками и украинскими воинами.

21 февраля авиация Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитным ракетным комплексам армии РФ.

Кроме того, сообщается, что силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складах ГСМ, 3 пунктам управления, 8 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.

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