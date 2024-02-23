Войска РФ атаковали дронами Одессу и Днепр. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали дронами Одессу и Днепр. Есть погибшие и раненые

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесская область
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В ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину ударными дронами. Попадание зафиксировано в Одессе и Днепре.

Последствия атаки в Одесской области

Россия атаковала Одесскую область дронами "Shahed-131/136" и ракетами типа Х-31П и Х-22. Силы ПВО сбили 9 дронов, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

По данным ОВА, один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар.

Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала.

Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены.

Последствия атаки дронов на Днепр

Войска РФ атаковали дронами многоэтажку в Днепре. К утру было известно о 8 травмированных, из них семеро — госпитализированы.

Несколько квартир в доме разрушены, продолжается поиск.

В результате обстрела в одном из подъездов разрушены верхние этажи. Повреждены 5 транспортных средств, которые находились на близлежащей территории дома.

Атака дронов и ракет 23 февраля

Во время ночной атаки силы ПВО сбили 23 из 31 беспилотников Shahed в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Также войска РФ атаковали тремя ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.

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