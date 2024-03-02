В Одессе уже стало известно о пяти погибших в результате атаки дрона преступной армии РФ по жилому дому. Спасатели извлекли из под завалов тело еще одного погибшего.

Что известно о последствиях атаки дрона армии РФ по дому в Одессе

В 14:50 на уровне первого этажа спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов пятое тело погибшего, - говорится в сообщении спасателей. Поделиться

По информации представителей ГСЧС, среди пяти погибших в результате атаки БПЛА оккупационной армии РФ есть ребенок.

Пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Спасены пять человек.

По словам пресс-секретаря ГСЧС в Одесской области, под завалами частично разрушенной девятиэтажки могут оставаться 10-12 человек.

Что говорят в Офисе генпрокурора

По словам генпрокурора Андрея Костина, преступная армия РФ целенаправленно атаковала жилой дом в Одессе.

Он подчеркнул, что рядом не было никаких военных или стратегических объектов.

Это не просто обстрелы, это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Это атака на жилой дом. Этот дом не находится рядом с военным объектом или объектом двойного назначения. Этот дом находится в зоне плотной застройки, отмечает генпрокурор. Поделиться

По его словам, политика террора, совершаемого преступной армией РФ в Украине, руководствуется непосредственно Кремлем.

Преступные приказы отдаются именно из Кремля, – отметил Костин. Поделиться

Он подчеркнул, что Украине до сих пор нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы обезопасить гражданское население.