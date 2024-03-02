В Одессе уже стало известно о пяти погибших в результате атаки дрона преступной армии РФ по жилому дому. Спасатели извлекли из под завалов тело еще одного погибшего.
Что известно о последствиях атаки дрона армии РФ по дому в Одессе
По информации представителей ГСЧС, среди пяти погибших в результате атаки БПЛА оккупационной армии РФ есть ребенок.
Пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Спасены пять человек.
По словам пресс-секретаря ГСЧС в Одесской области, под завалами частично разрушенной девятиэтажки могут оставаться 10-12 человек.
Что говорят в Офисе генпрокурора
По словам генпрокурора Андрея Костина, преступная армия РФ целенаправленно атаковала жилой дом в Одессе.
Он подчеркнул, что рядом не было никаких военных или стратегических объектов.
По его словам, политика террора, совершаемого преступной армией РФ в Украине, руководствуется непосредственно Кремлем.
Он подчеркнул, что Украине до сих пор нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы обезопасить гражданское население.
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