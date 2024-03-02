Атака РФ по Одесі. Під завалами будинку виявили тіло ще одного загиблого
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Одесі. Під завалами будинку виявили тіло ще одного загиблого

ДСНС України
Одеса
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В Одесі триває рятувальна операція внаслідок атаки російського ударного дрона. Під завалами багатоповерхівки виявлено тіло восьмої загиблої людини.

В Одесі продовжується рятувальна операція

ДСНС повідомляє, що на місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини.

Раніше рятувальники повідомили, що деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Також деблокували тіло 3-річної дитини.

Атака по Одесі: що відомо

У ніч на 2 березня російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.

Серед загиблих двоє дітей. Відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості.

Пошуково-рятувальна операція триває.

3 березня в Одесі та області оголошено траур.

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