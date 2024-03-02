Атака РФ по Одесі. Під завалами будинку виявили тіло ще одного загиблого

В Одесі триває рятувальна операція внаслідок атаки російського ударного дрона. Під завалами багатоповерхівки виявлено тіло восьмої загиблої людини.
В Одесі продовжується рятувальна операція
ДСНС повідомляє, що на місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини.
Раніше рятувальники повідомили, що деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Також деблокували тіло 3-річної дитини.
Атака по Одесі: що відомо
У ніч на 2 березня російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.
Серед загиблих двоє дітей. Відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.
Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості.
Пошуково-рятувальна операція триває.
3 березня в Одесі та області оголошено траур.
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