Атака РФ по Одесі. Під завалами будинку виявили тіло ще одного загиблого

В Одесі триває рятувальна операція внаслідок атаки російського ударного дрона. Під завалами багатоповерхівки виявлено тіло восьмої загиблої людини.

В Одесі продовжується рятувальна операція

ДСНС повідомляє, що на місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини.

Раніше рятувальники повідомили, що деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Також деблокували тіло 3-річної дитини.

Атака по Одесі: що відомо

У ніч на 2 березня російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.

Серед загиблих двоє дітей. Відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості.

Пошуково-рятувальна операція триває.

3 березня в Одесі та області оголошено траур.