Зеленський різко звернувся до партнерів на тлі російської атаки по Одесі — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський різко звернувся до партнерів на тлі російської атаки по Одесі — відео

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що затягування з постачанням зброї та ППО для України призводить до втрат, які сьогодні сталися в Одесі.

Україні потрібна ППО для захисту життів

Зеленський повідомив, що станом на цей час в Одесі відомо про сім загиблих, серед них дві дитини.

Немовля — чотири місяці, його звали Тимофій. Та хлопчик — Марк, ще трьох років дитині не виповнилось. Мої співчуття всім рідним, близьким. Вісім людей постраждали — ще дитина, три роки, дівчинка.

Президент підкреслив, що у таких атаках «шахедами» жодного військового сенсу немає і бути не може.

Він додав, що це “терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей. Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від «шахедів» і ракет”.

Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути — світ памʼятатиме це.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Атака по Одесі 2 березня

У ніч на 2 березня російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.

Вже семеро осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці. Відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості.

Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами може перебувати ще 8 осіб.

3 березня в Одесі та області оголошено траур.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Одесу. Зросла кількість загиблих
ДСНС України
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кількість жертв атаки РФ по будинку в Одесі збільшилась до п'яти
Наслідки атаки армії РФ по будинку в Одесі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
З-під завалів зруйнованого РФ будинку в Одесі дістали тіла матері та тримісячної дитини
Армія РФ атакувала будинок в Одесі

Укр

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?