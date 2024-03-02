Зеленський різко звернувся до партнерів на тлі російської атаки по Одесі — відео

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що затягування з постачанням зброї та ППО для України призводить до втрат, які сьогодні сталися в Одесі.

Україні потрібна ППО для захисту життів

Зеленський повідомив, що станом на цей час в Одесі відомо про сім загиблих, серед них дві дитини.

Немовля — чотири місяці, його звали Тимофій. Та хлопчик — Марк, ще трьох років дитині не виповнилось. Мої співчуття всім рідним, близьким. Вісім людей постраждали — ще дитина, три роки, дівчинка. Поширити

Президент підкреслив, що у таких атаках «шахедами» жодного військового сенсу немає і бути не може.

Він додав, що це “терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей. Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від «шахедів» і ракет”.

Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути — світ памʼятатиме це. Володимир Зеленський Президент України

Атака по Одесі 2 березня

У ніч на 2 березня російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.

Вже семеро осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці. Відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості.

Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами може перебувати ще 8 осіб.

3 березня в Одесі та області оголошено траур.

Укр