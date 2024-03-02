Зеленский резко обратился к партнерам на фоне российской атаки по Одессе — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский резко обратился к партнерам на фоне российской атаки по Одессе — видео

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что затягивание поставок оружия и ПВО для Украины приводит к потерям, которые сегодня произошли в Одессе.

Украине нужна ПВО для защиты жизней

Зеленский сообщил, что по состоянию на данный момент в Одессе известно о семи погибших, среди них два ребенка.

Младенец четыре месяца, его звали Тимофей. Но мальчик — Марк, еще три года ребенку не исполнилось. Мои соболезнования всем родным, близким. Восемь человек пострадали еще ребенок, три года, девочка.

Президент подчеркнул, что в таких атаках "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может.

Он добавил, что это “террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей. Мир знает, что можно противопоставить террору. У мира достаточно систем ПВО, систем защиты от «шахедов» и ракет”.

Украина не просила ничего больше, чем нужно, чтобы защитить жизнь. А когда жизнь теряется, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И невозможно забыть — мир будет помнить это.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Атака по Одессе 2 марта

В ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.

Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке. Известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести.

Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами может находиться еще 8 человек.

3 марта в Одессе и области объявлен траур.

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