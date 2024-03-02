Зеленский резко обратился к партнерам на фоне российской атаки по Одессе — видео

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что затягивание поставок оружия и ПВО для Украины приводит к потерям, которые сегодня произошли в Одессе.
Украине нужна ПВО для защиты жизней
Зеленский сообщил, что по состоянию на данный момент в Одессе известно о семи погибших, среди них два ребенка.
Президент подчеркнул, что в таких атаках "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может.
Он добавил, что это “террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей. Мир знает, что можно противопоставить террору. У мира достаточно систем ПВО, систем защиты от «шахедов» и ракет”.
Атака по Одессе 2 марта
В ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.
Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке. Известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.
Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести.
Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами может находиться еще 8 человек.
3 марта в Одессе и области объявлен траур.
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