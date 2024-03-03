В результате атаки РФ по Одессе погибла семья военных с 7-месячной дочерью
Категория
Украина
Дата публикации

В результате атаки РФ по Одессе погибла семья военных с 7-месячной дочерью

Семья
Читати українською
Источник:  Командование Объединенных Сил ВСУ

Семья украинских военных погибла в Одессе в результате российской атаки 2 марта. Вражеский удар также унес жизни семимесячного ребенка защитников.

Россия убила семью военных в Одессе

Как отмечается, в результате удара "Шахеда" по девятиэтажке в Одессе погибли Олег и Татьяна Кравец. Они познакомились на службе, впоследствии женщина уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. 29 февраля ей исполнилось всего семь месяцев.

У Татьяны было еще двое детей от предыдущего брака: 9-летний Сергей и 8-летняя Злата, их до сих пор ищут под завалами.

Отмечается, что брат Олега погиб в 2014 году в зоне АТО.

Что известно об ударе РФ по Одессе 2 марта

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд, 18 квартир.

Известно уже о десяти погибших в результате атаки. Среди жертв российской атаки есть трое детей, в частности, младенцы. В Одессе и области объявили траур по погибшим.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается, под завалами находятся еще люди.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ по Одессе. Под завалами дома обнаружили тело еще одного погибшего
ДСНС Украины
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Одессе выросло количество погибших из-за атаки РФ
ДСНС Украины
Одеса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Одессе под завалами нашли тело еще одного младенца
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?