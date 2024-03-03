В Одессе под завалами нашли тело еще одного младенца
Категория
Украина
Дата публикации

В Одессе под завалами нашли тело еще одного младенца

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
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Во время разбора завалов в Одессе утром 3 марта рядом с телом женщины обнаружили тело младенца. Число погибших в результате попадания российского беспилотника в многоэтажку возросло до 10.

Разбор завалов в Одессе

Начальник ОВА Олег Кипер сообщил о том, что спасатели обнаружили тело еще одного ребенка на месте попадания беспилотника. В ГСЧС сообщили, что младенцу было 8 месяцев.

Рядом с телом женщины только что обнаружено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно ребенку нет и годика, — сообщил Кипер.

Пока известно о 10 погибших в результате российской атаки. Завалы продолжают разбирать.

Напомним, что среди погибших — четырехмесячный Тимофей, трехлетний Марк, трое мужчин 35, 40 и 54 лет и две женщины 73 и 31 лет.

8 человек получили ранения.

Атака по Одессе: что известно

В ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.

Известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

3 марта в Одессе и области объявлен траур по погибшим.

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