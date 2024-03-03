В Одессе под завалами нашли тело еще одного младенца

Во время разбора завалов в Одессе утром 3 марта рядом с телом женщины обнаружили тело младенца. Число погибших в результате попадания российского беспилотника в многоэтажку возросло до 10.
Разбор завалов в Одессе
Начальник ОВА Олег Кипер сообщил о том, что спасатели обнаружили тело еще одного ребенка на месте попадания беспилотника. В ГСЧС сообщили, что младенцу было 8 месяцев.
Пока известно о 10 погибших в результате российской атаки. Завалы продолжают разбирать.
Напомним, что среди погибших — четырехмесячный Тимофей, трехлетний Марк, трое мужчин 35, 40 и 54 лет и две женщины 73 и 31 лет.
8 человек получили ранения.
Атака по Одессе: что известно
В ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.
Известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.
Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести.
Поисково-спасательная операция продолжается.
3 марта в Одессе и области объявлен траур по погибшим.
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