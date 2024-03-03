В Одесі під завалами знайшли тіло ще одного немовляти
Категорія
Україна
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В Одесі під завалами знайшли тіло ще одного немовляти

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
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Під час розбору завалів в Одесі зранку 3 березня поряд з тілом жінки знайшли тіло немовляти. Кількість загиблих внаслідок влучання російського безпілотника в багатоповерхівку зросла до 10.

Розбір завалів в Одесі

Начальник ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини на місці влучання безпілотника. У ДСНС повідомили, що немовляті було 8 місяців.

Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовля. Попередньо, дитині немає й рочку, — повідомив Кіпер.

Наразі відомо про 10 загиблих внаслідок російської атаки. Завали продовжують розбирати.

Нагадаємо, що серед загиблих — чотиримісячний Тимофій, трирічний Марк, троє чоловіків віком 35, 40 та 54 років та дві жінки 73 та 31 років.

8 людей отримало поранення.

Атака по Одесі: що відомо

У ніч на 2 березня російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.

Відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості.

Пошуково-рятувальна операція триває.

3 березня в Одесі та області оголошено жалобу за загиблими.

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