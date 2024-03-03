В Одесі зросла кількість загиблих через атаку РФ

Під завалами багатоповерхівки в Одесі виявили тіло ще однієї жертви внаслідок російської атаки 2 березня. Кількість загиблих збільшилася до дев'яти.

В Одесі продовжується рятувальна операція

Як повідомили в ДСНС, на місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини.

Зазначається, що тривають роботи з деблокації. На місці трагедії продовжується пошукова операція.

Атака по Одесі: що відомо

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

Російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.

Серед загиблих двоє дітей. Відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості.

Пошуково-рятувальна операція триває.