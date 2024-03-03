В Одесі зросла кількість загиблих через атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

В Одесі зросла кількість загиблих через атаку РФ

ДСНС України
ДСНС
Read in English

Під завалами багатоповерхівки в Одесі виявили тіло ще однієї жертви внаслідок російської атаки 2 березня. Кількість загиблих збільшилася до дев'яти.

В Одесі продовжується рятувальна операція

Як повідомили в ДСНС, на місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини.

Зазначається, що тривають роботи з деблокації. На місці трагедії продовжується пошукова операція.

Атака по Одесі: що відомо

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

Російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.

Серед загиблих двоє дітей. Відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості.

Пошуково-рятувальна операція триває.

3 березня в Одесі та області оголошено траур.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
З-під завалів зруйнованого РФ будинку в Одесі дістали тіла матері та тримісячної дитини
Армія РФ атакувала будинок в Одесі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський різко звернувся до партнерів на тлі російської атаки по Одесі — відео
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ по Одесі. Під завалами будинку виявили тіло ще одного загиблого
ДСНС України
Одеса

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?