В Одессе выросло количество погибших из-за атаки РФ

Под завалами многоэтажки в Одессе обнаружили тело еще одной жертвы в результате российской атаки 2 марта. Число погибших увеличилось до девяти.

В Одессе продолжается спасательная операция

Как сообщили в ГСЧС, на месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека.

Отмечается, что продолжаются работы по деблокации. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

Атака по Одессе: что известно

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

Российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.

Среди погибших двое детей. Известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести.

Поисково-спасательная операция продолжается.