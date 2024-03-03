Українські прикордонники затримали двох втікачів на Одещині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники затримали двох втікачів на Одещині — відео

Держприкордонслужба України
Порушники кордону

Двоє порушників-"бігунів" намагалися незаконно перетнути державний кордон України в Одеській області. Втім їх чекала халепа.

Прикордонники затримали порушників кордону на Одещині

Спринтерський біг не допоміг втікачам на кордоні у Одеській області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Двоє чоловіків швидким бігом наближалися до кордону, але не змогли подолати протитранспортний рів. Вони залізли туди, проте вибратися не змогли.

Порушників-"бігунів" зупинила "перешкода". Після "спринтерського забігу" вони намагались подолати протитранспортний рів. Спустились у нього, а вилізти вже не змогли. Правоохоронці спостерігали за ними деякий час з повітря й потім простягли руку допомоги, — йдеться у повідомленні.

На затриманих складено адмінпротоколи. Їхню долю вирішуватиме суд.

Історії з ухилянтами від мобілізації на кордоні

На Закарпатті врятували двох чоловіків під час невдалої спроби перетнути українсько-словацький кордон, подолавши річку Латориця.

Зокрема, до рятувальників звернулися представники Чопського прикордонного загону з проханням надати допомогу двом чоловікам, які перебувають на дереві серед води в місці розливу річки.

З’ясувалося, що ухилянти здолали частину річки, але сильно замерзли, тож сил добратися до берега вже не було. За допомогою жилетів і нош чоловіків доставили до берега.

Згодом в Одеській області з пострілами затримали чотирьох ухилянтів, які обмоталися алюмінієвою фольгою, щоб їх не помітив тепловізор.

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