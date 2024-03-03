Українські прикордонники затримали двох втікачів на Одещині — відео

Двоє порушників-"бігунів" намагалися незаконно перетнути державний кордон України в Одеській області. Втім їх чекала халепа.
Прикордонники затримали порушників кордону на Одещині
Спринтерський біг не допоміг втікачам на кордоні у Одеській області.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Двоє чоловіків швидким бігом наближалися до кордону, але не змогли подолати протитранспортний рів. Вони залізли туди, проте вибратися не змогли.
На затриманих складено адмінпротоколи. Їхню долю вирішуватиме суд.
Історії з ухилянтами від мобілізації на кордоні
На Закарпатті врятували двох чоловіків під час невдалої спроби перетнути українсько-словацький кордон, подолавши річку Латориця.
Зокрема, до рятувальників звернулися представники Чопського прикордонного загону з проханням надати допомогу двом чоловікам, які перебувають на дереві серед води в місці розливу річки.
З’ясувалося, що ухилянти здолали частину річки, але сильно замерзли, тож сил добратися до берега вже не було. За допомогою жилетів і нош чоловіків доставили до берега.
Згодом в Одеській області з пострілами затримали чотирьох ухилянтів, які обмоталися алюмінієвою фольгою, щоб їх не помітив тепловізор.
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