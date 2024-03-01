Переправляли за кордон ухилянтів від мобілізації. ДБР викрило на Волині злочинну групу
Категорія
Україна
Дата публікації

Переправляли за кордон ухилянтів від мобілізації. ДБР викрило на Волині злочинну групу

ДБР
Кордон

Клієнтів “ділки” шукали у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис дол США з особи.

Прикордонники на Волині заробляли на ухилянтах

На Волині працівники ДБР викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі.

Про це ДБР повідомило у Facebook.

Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині.

З ухилянтами від мобілізації заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі.

За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.

Інспекторці за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також подано до суду про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Прикордонника затримали групу порушників-чоловіків

Прикордонники 11 лютого затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

8 українців планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону.

Прокладання маршруту організатором коштувало від 40 до 80 тис грн з кожного. Зупинили порушників за кілометр від кордону.

На осіб складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

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