Переправляли за кордон ухилянтів від мобілізації. ДБР викрило на Волині злочинну групу

Клієнтів “ділки” шукали у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис дол США з особи.

Прикордонники на Волині заробляли на ухилянтах

На Волині працівники ДБР викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі.

Про це ДБР повідомило у Facebook.

Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині.

З ухилянтами від мобілізації заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі.

За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.

Інспекторці за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також подано до суду про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Прикордонника затримали групу порушників-чоловіків

Прикордонники 11 лютого затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

8 українців планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону.

Прокладання маршруту організатором коштувало від 40 до 80 тис грн з кожного. Зупинили порушників за кілометр від кордону.