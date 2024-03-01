Переправляли за границу уклонистов от мобилизации. ДБР разоблачило на Волыни преступную группу
Категория
Украина
Дата публикации

Переправляли за границу уклонистов от мобилизации. ДБР разоблачило на Волыни преступную группу

ГБР
Граница
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Пограничники на Волыни зарабатывали на беглецах от мобилизации

На Волыни сотрудники ДБР разоблачили преступную группу, которая переправляла военнообязанных через границу в Польшу.

Об этом ДБР сообщило в Facebook.

Помогала злоумышленникам инспектор одного из пограничных отрядов на Волыни.

С уклоняющимися от мобилизации заранее договаривались о встрече и доставляли автомобилем в пункт пропуска. Водитель-сообщник передавал пограничнице загранпаспорта пассажиров. Инспектор не вносила сведения о них в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих государственную границу. Это давало возможность мужчинам пересечь границу и попасть в Польшу.

По данным следствия, по такой схеме группа переправила за пределы государства не менее 168 человек.

Инспекторке при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы поставлено в известность о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также представлен в суд об избрании фигурантке меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Пограничники задержали группу нарушителей-мужчин

Пограничники 11 февраля задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

8 украинцев планировали попасть в Молдову из-за приднестровского сегмента границы.

Прокладка маршрута организатором стоила от 40 до 80 тыс грн с каждого. Остановили нарушителей в километре от границы.

На лиц составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

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