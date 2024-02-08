Пограничники задержали группу из 38 уклонистов на венгерской границе — видео

Два водителя перевозили автобусами 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, которая была задержана во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Рекордную группу уклонистов задержали на границе с Венгрией

Пограничники задержали группу из 40 человек, пытавшихся незаконно уехать в Венгрию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как рассказали в ведомстве, два микроавтобуса пограничники остановили недалеко от границы. В общей сложности, два водителя перевозили 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, которая была задержана с 24.02.2022 года.

В ее составе – мужчины из 11 областей Украины. Они пытались незаконно покинуть Украину и заплатили водителям за это от 4500 до 8500 долларов.

Об обнаружении в действиях перевозчиков признаков уголовного преступления пограничники сообщили сотрудникам полиции. На задержанных составлены админпротоколы. Проверка и установка деталей организации незаконной схемы продолжается, – говорится в сообщении. Поделиться

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

Один из участников группы является основателем общественной организации, поэтому получил доступ к системе "Путь".

Подозреваемые вносили в систему военнообязанных водителей грузовых автомобильных перевозок гуманитарной помощи.

Установлено, что 48 внесенных в систему водителей после пересечения границы не вернулись в Украину.