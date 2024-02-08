Пограничники задержали группу из 38 уклонистов на венгерской границе — видео

Два водителя перевозили автобусами 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, которая была задержана во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Рекордную группу уклонистов задержали на границе с Венгрией
Пограничники задержали группу из 40 человек, пытавшихся незаконно уехать в Венгрию.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Как рассказали в ведомстве, два микроавтобуса пограничники остановили недалеко от границы. В общей сложности, два водителя перевозили 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, которая была задержана с 24.02.2022 года.
В ее составе – мужчины из 11 областей Украины. Они пытались незаконно покинуть Украину и заплатили водителям за это от 4500 до 8500 долларов.
Выезд мужчин призывного возраста за границу
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.
Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.
Один из участников группы является основателем общественной организации, поэтому получил доступ к системе "Путь".
Подозреваемые вносили в систему военнообязанных водителей грузовых автомобильных перевозок гуманитарной помощи.
Установлено, что 48 внесенных в систему водителей после пересечения границы не вернулись в Украину.
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