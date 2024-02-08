Прикордонники затримали групу з 38 ухилянтів на угорському кордоні — відео

Два водії перевозили автобусами 38 чоловіків – це рекордна за кількістю група порушників кордону, яку було затримано під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Рекордну групу ухилянтів затримали на кордоні з Угорщиною

Прикордонники затримали групу з 40 чоловік, які намагались незаконно виїхати до Угорщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як розповіли у відомстві, два мікроавтобуси прикордонники зупинили неподалік кордону. Загалом, два водії перевозили 38 чоловіків – це рекордна за кількістю група порушників кордону, яку було затримано з 24.02.2022 року.

У її складі – чоловіки з 11 областей України. Вони намагались незаконно залишити Україну та заплатили водіям за це від 4500 до 8500 доларів.

Щодо виявлення у діях перевізників ознак кримінального злочину прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адмінпротоколи. Перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми триває, – сказано у повідомленні. Поширити

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

Один з учасників групи є засновником громадської організації, тому мав доступ до системи "Шлях".

Підозрювані вносили до системи військовозобов'язаних як водіїв вантажних автомобільних перевезень гуманітарної допомоги.

Встановлено, що 48 внесених до системи водіїв після перетину кордону не повернулися в Україну.