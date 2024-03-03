Украинские пограничники задержали двух беглецов в Одесской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники задержали двух беглецов в Одесской области — видео

Госпогранслужба Украины
Беглецы
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Двое нарушителей-"бегунов" пытались незаконно пересечь государственную границу Украины в Одесской области. Впрочем, их ждала беда.

Пограничники задержали нарушителей границы в Одесской области

Спринтерский бег не помог беглецам на границе в Одесской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Двое мужчин быстрым бегом приближались к границе, но не смогли преодолеть противотранспортный ров. Они залезли туда, но выбраться не смогли.

Нарушителей-"бегунов" остановило "препятствие". После "спринтерского забега" они пытались преодолеть противотранспортный ров. Спустились в него, а вылезть уже не смогли. Правоохранители наблюдали за ними некоторое время с воздуха и затем протянули руку помощи, говорится в сообщении.

На задержанных составлены админпротоколы. Их судьбу будет решать суд.

Истории с уклонистами от мобилизации на границе

На Закарпатье спасли двух мужчин во время неудачной попытки пересечь украинско-словацкую границу, преодолев реку Латорица.

К спасателям обратились представители Чопского пограничного отряда с просьбой оказать помощь двум мужчинам, находящимся на дереве среди воды в месте разлива реки.

Выяснилось, что уклоняющие одолели часть реки, но сильно замерзли, так что сил добраться до берега уже не было. С помощью жилетов и ношей мужчин доставили к берегу.

Впоследствие в Одесской области с выстрелами задержали четырех уклонистов, обмотавшихся алюминиевой фольгой, чтобы их не заметил тепловизор.

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