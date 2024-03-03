Литва требует немедленной реакции на атаку армии РФ по дому в Одессе
Категория
Украина
Дата публикации

Литва требует немедленной реакции на атаку армии РФ по дому в Одессе

Дрон армии РФ атаковал дом в Одессе
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Источник:  online.ua

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия должна немедленно ощутить последствия за позорную и преступную атаку дроном по жилому дому в Одессе, что повлекло гибель по меньшей мере двенадцати человек, среди которых немало детей.

Россия немедленно ответит за преступную атаку по дому в Одессе

Это совершенно ужасное убийство. Умышленно убивая младенцев во сне, Россия заявляет о явном пренебрежении какими-либо мирными соглашениями, прошлыми или будущими. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не безнаказанность, – заявил глава МИД Литвы.

Что известно о последствиях преступной атаки армии РФ дроном по многоэтажке в Одессе

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания российского дрона в девятиэтажку в Одессе.

Из-за этой преступной атаки оккупационной армии РФ погибли 12 человек, среди которых много детей.

В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них - дети, - подчеркнул глава ОВА.

Кипер добавил, что среди погибших в результате атаки российского дрона детей 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Только что под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет… Искренние соболезнования родным и близким.

Под завалами также была найдена 8-летняя сестра Сергея Злата.

Спасатели сейчас деблокируют их тела. Невыразимое ужасное горе для Одесщины и всей Украины, – отметил глава ОВА.

Ночью 2 марта армия РФ нанесла по Одесщине удар – 8 беспилотников были запущены из акватории Черного моря.

Один из них во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажное здание, один подъезд почти полностью разрушен.

Утром 3 марта было известно о 10 погибших, среди которых трое маленьких детей - двое младенцев и 3-летний мальчик. Малышей нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой.

Стало известно, что среди погибших – семья военных с 7-месячной дочерью.

3 марта под завалами вместе с мамой нашли 7-месячного младенца - жену и дочь 40-летнего мужчину, которого мертвым вытащили из-под руин накануне.

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