Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия должна немедленно ощутить последствия за позорную и преступную атаку дроном по жилому дому в Одессе, что повлекло гибель по меньшей мере двенадцати человек, среди которых немало детей.
Россия немедленно ответит за преступную атаку по дому в Одессе
Что известно о последствиях преступной атаки армии РФ дроном по многоэтажке в Одессе
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания российского дрона в девятиэтажку в Одессе.
Из-за этой преступной атаки оккупационной армии РФ погибли 12 человек, среди которых много детей.
Кипер добавил, что среди погибших в результате атаки российского дрона детей 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.
Только что под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет… Искренние соболезнования родным и близким.
Под завалами также была найдена 8-летняя сестра Сергея Злата.
Ночью 2 марта армия РФ нанесла по Одесщине удар – 8 беспилотников были запущены из акватории Черного моря.
Один из них во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажное здание, один подъезд почти полностью разрушен.
Утром 3 марта было известно о 10 погибших, среди которых трое маленьких детей - двое младенцев и 3-летний мальчик. Малышей нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой.
Стало известно, что среди погибших – семья военных с 7-месячной дочерью.
3 марта под завалами вместе с мамой нашли 7-месячного младенца - жену и дочь 40-летнего мужчину, которого мертвым вытащили из-под руин накануне.
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