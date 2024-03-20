Литва выделяет 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Правительство Литвы объявило о выделении 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

Литва присоединилась к инициативе по закупке снарядов для ВСУ.

Правительство Литвы выделило 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы по боеприпасам. Итого, что бы не понадобилось для победы! — написала Шимоните. Поделиться

Lithuanian Government has allocated EUR 35 million to buy ammunition for Ukraine as part of the Czech ammunition initiative.



Together, whatever victory takes! #ArmUkraineNow — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) March 20, 2024

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины: что известно

17 февраля стало известно, что Чехия нашла за границей источники снабжения 800 тысячами артиллерийских боеприпасов. Речь идет о 500 тыс. единицах боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. единиц калибра 122 мм.

Публично об участии заявили Нидерланды, передавшие на закупку боеприпасов 100 млн евро. Включится в инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами ЕС и Франция. Также инициативу поддержали Германия и Норвегия.

22 февраля стало известно, что Канада готова выделить до $22 млн на снаряды для Украины. Также премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что страна на 200 млн евро профинансирует чешскую инициативу. Позже премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна будет способствовать многосторонней инициативе Чехии по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов.

2 марта в Чехии заявили, что смогут осуществить первые поставки боеприпасов в Киев через несколько недель.

8 марта президент Чехии Петр Павел заявил о завершении сбора средств на закупку боеприпасов для Украины. В правительстве уточнили, что речь идет только о первой партии объемом 300 тыс. снарядов.

12 марта в Чехии заявили о возможности закупки еще 200 тыс. артиллерийских снарядов для Украины дополнительно к 300 тыс., приобретение которых было профинансировано ранее.

В правительстве Чехии заявили, что артиллерийские снаряды, которые будут закуплены по инициативе Праги, предположительно начнут поступать в Украину в июне.

Швеция решила поддержать чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в Украину и передаст 30 миллионов евро в рамках следующего пакета помощи.

15 марта минобороны Португалии заявило, что выделит 100 млн евро на чешскую инициативу по поиску боеприпасов для Украины.

19 марта министр обороны Финляндии Антти Хаккянен объявил, что правительство страны выделит 30 млн. евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.