Боеприпасы будут. Умеров подвел итоги Рамштайна-20

Снаряды, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны стали приоритетными темами во время юбилейного заседания Контактной группы по обороне Украины.

Что принесла Украине юбилейная встреча в формате Рамштайн

19 марта состоялась 20-я встреча “Рамштайн” по военной помощи Украине.

Об итогах работы Конактной группы сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, вчера была очень важная встреча в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров.

Украинская делегация презентовала план на 2024 год, озвучила критические потребности украинских сил обороны, презентовала последние достижения по построению фортификаций.

Очень важно сохранить такой формат встреч накануне заседаний Контактной группы по обороне Украины. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Умеров сообщил, что сегодня у украинской команды была отдельная встреча с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом США Чарльзом Брауном.

Они обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы. Отдельным пунктом стали дальнобойные способы поражения.

В ходе сегодняшнего 20-го заседания в формате "Рамштайн" коалиция стран-партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине. Поделиться

Министр уточнил, что боеприпасы критически необходимы для украинских воинов.

Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессору.

Преимущество Украины в воздухе: ПВО, F-16, дроны

Также на заседании обсуждали поставки систем ПВО для защиты украинских городов и воинов от российской авиации, сбрасывающей авиабомбы на наши позиции.

По его словам, будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны.

Он поблагодарил главу Минобороны Германии Бориса Писториуса, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наша общая задача обеспечить преимущество Украины в воздухе.

Умеров сообщил, что помочь закрыть наше небо также F-16. В этом направлении Украина активно работает со всеми привлеченными партнерами, а именно США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее. Поделиться

Глава Минобороны Украины заявил, что наша война за восстановление территориальной целостности — это первая полномасштабная война дронов.

Есть несколько новых стран, которые присоединились к дроновой коалиции и внесли взносы. Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте.

Также Умеров обсуждал возможность инвестиций в украинское производство тех дронов, которые уже показали свою эффективность на поле боя.

И отдельно министр обороны Украины провел ряд двусторонних встреч с коллегами из Германии, Швеции, Греции, Франции, Болгарии, Словакии и Португалии.

Украина получит дополнительную военную помощь

Германия сегодня объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн евро (542,35 млн долл).

Люксембург в рамках новой военной помощи станет вместе с Бельгией и Нидерландами закупать дроны для Украины.

Канада в рамках новой военной помощи передаст Украине партию приборов ночного видения.