В Германии стартовал "Рамштайн-20". Чего ждать Украине

В Германии началась 20-я встреча в формате "Рамштайн". Приоритетом для Украины является предоставление новых систем противовоздушной обороны, дальнобойных ракет и не только
В Минобороны Украины назвали ожидания от "Рамштайна"
Как пишет Минобороны, украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров.
Приоритетами на заседании для Украины:
новые системы противовоздушной обороны и ракеты к ним;
ракеты дальнего радиуса действия;
артиллерийские снаряды, особенно калибра 155-мм;
современные системы РЭБ и РЭР;
бронетехника.
Что известно о встрече в формате "Рамштайн"
20 марта проходит 20-е заседание в формате "Рамштайн", которую возглавил руководитель Пентагона Ллойд Остин.
Местом проведения стала германская военно-воздушная база Ramstein AB, где союзники собрались впервые весной 2022 года. В частности, на заседание были приглашены министры обороны и высшие военные чиновники из около 50 стран мира.
Целью заседаний является синхронизация, а также ускорение предоставления военной помощи Украины на фоне противостояния российской агрессии. В частности, поднимаются вопросы поддержки нашей страны после завершения войны.
Девятнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло 19 февраля. Это было первое заседание с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Тогда на встрече в формате "Рамштайн" оформили "коалицию дронов" и объявили список ее участников. Она планирует передать Украине один миллион беспилотников.
Также стало известно, что НАТО и Украина создают общий учебный центр в Польше.
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