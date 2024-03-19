В Германии стартовал "Рамштайн-20". Чего ждать Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В Германии стартовал "Рамштайн-20". Чего ждать Украине

Минобороны Украины
рамштайн
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В Германии началась 20-я встреча в формате "Рамштайн". Приоритетом для Украины является предоставление новых систем противовоздушной обороны, дальнобойных ракет и не только

В Минобороны Украины назвали ожидания от "Рамштайна"

Как пишет Минобороны, украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров.

Приоритетами на заседании для Украины:

  • новые системы противовоздушной обороны и ракеты к ним;

  • ракеты дальнего радиуса действия;

  • артиллерийские снаряды, особенно калибра 155-мм;

  • современные системы РЭБ и РЭР;

  • бронетехника.

Что известно о встрече в формате "Рамштайн"

20 марта проходит 20-е заседание в формате "Рамштайн", которую возглавил руководитель Пентагона Ллойд Остин.

Местом проведения стала германская военно-воздушная база Ramstein AB, где союзники собрались впервые весной 2022 года. В частности, на заседание были приглашены министры обороны и высшие военные чиновники из около 50 стран мира.

Целью заседаний является синхронизация, а также ускорение предоставления военной помощи Украины на фоне противостояния российской агрессии. В частности, поднимаются вопросы поддержки нашей страны после завершения войны.

Девятнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло 19 февраля. Это было первое заседание с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Тогда на встрече в формате "Рамштайн" оформили "коалицию дронов" и объявили список ее участников. Она планирует передать Украине один миллион беспилотников.

Также стало известно, что НАТО и Украина создают общий учебный центр в Польше.

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