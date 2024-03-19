У Німеччині стартував "Рамштайн-20". Чого очікувати Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У Німеччині стартував "Рамштайн-20". Чого очікувати Україні

Міноборони України
рамштайн

В Німеччині розпочалась 20-та зустріч у форматі "Рамштайн". Пріоритетом для України є надання нових систем протиповітряної оборони, далекобійних ракет й не тільки

В Міноборони України назвали очікування від "Рамштайну"

Як пише Міноборони, українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.

Пріоритетами на засіданні для України є:

  • нові системи протиповітряної оборони та ракети до них;

  • ракети дальнього радіуса дії;

  • артилерійські снаряди, особливо калібру 155-мм;

  • сучасні системи РЕБ та РЕР;

  • бронетехніка.

Що відомо про зустріч у форматі "Рамштайн"

20 березня, проходить 20-те засідання у форматі "Рамштайн", яку очолив керівник Пентагону Ллойд Остін.

Місцем проведення стала німецька військово-повітряна база Ramstein AB, де союзники зібралися вперше навесні 2022 року. Зокрема на засідання були запрошені міністри оборони й вищі військові посадовці із близько 50 країн світу.

Метою засідань є синхронізація, а також прискорення надання військової допомоги України на тлі її протистояння російській агресії. Зокрема порушуються питання підтримки нашої країни після завершення війни.

Дев'ятнадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 19 лютого. Це було перше засідання за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Тоді на зустрічі у форматі "Рамштайн" оформили "коаліцію дронів" та оголосили перелік її учасників. Вона планує передати Україні один мільйон безпілотників.

Також стало відомо, що НАТО та Україна створюють спільний навчальний центр у Польщі.

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