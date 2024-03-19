У Німеччині стартував "Рамштайн-20". Чого очікувати Україні

В Німеччині розпочалась 20-та зустріч у форматі "Рамштайн". Пріоритетом для України є надання нових систем протиповітряної оборони, далекобійних ракет й не тільки
В Міноборони України назвали очікування від "Рамштайну"
Як пише Міноборони, українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.
Пріоритетами на засіданні для України є:
нові системи протиповітряної оборони та ракети до них;
ракети дальнього радіуса дії;
артилерійські снаряди, особливо калібру 155-мм;
сучасні системи РЕБ та РЕР;
бронетехніка.
Що відомо про зустріч у форматі "Рамштайн"
20 березня, проходить 20-те засідання у форматі "Рамштайн", яку очолив керівник Пентагону Ллойд Остін.
Місцем проведення стала німецька військово-повітряна база Ramstein AB, де союзники зібралися вперше навесні 2022 року. Зокрема на засідання були запрошені міністри оборони й вищі військові посадовці із близько 50 країн світу.
Метою засідань є синхронізація, а також прискорення надання військової допомоги України на тлі її протистояння російській агресії. Зокрема порушуються питання підтримки нашої країни після завершення війни.
Дев'ятнадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 19 лютого. Це було перше засідання за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Тоді на зустрічі у форматі "Рамштайн" оформили "коаліцію дронів" та оголосили перелік її учасників. Вона планує передати Україні один мільйон безпілотників.
Також стало відомо, що НАТО та Україна створюють спільний навчальний центр у Польщі.
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