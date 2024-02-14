За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, під час 19 зустрічі контактної групи з питань військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн” обговорювались питання посилення обороздатності України.

Що відомо про результати 19 “Рамштайну”

Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них, - йдеться у заяві Умєрова. Поширити

Глава Міноборони також підкреслив, що почала працювати коаліція з питань посилення ППО України та поставок ракет.

15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство

Умєров також підкреслив, що обговорювалось спільне виробництво із партнерами артсистем та боєприпасів.

Він також зазначив, що стосовно питання передачі Україні винищувачів F-16 західні партнери діють за узгодженим графіком.

Окрім цього, як підкреслив Умєров, почала роботу коаліція з питань передачі Україні дронів.

До неї, зокрема вже приєднались Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

До коаліції з питань розмінування України приєдналось 20 країн. Цю групу очолює Литва.

Що кажуть західні партнери

Франція і Німеччина домовились створити коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в межах Контактної групи з оборони України.

Як розповіли в Міноборони Франції, міністр Лекорню разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом на засіданні Контактної групи з оборони України запустив коаліцію на підтримку протиповітряної оборони України. До коаліції також долучилися данські та бельгійські колеги.

Між тим речник Міноборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону зазначив, що наразі тривають перемовини Україні з партнерами з НАТО щодо зміни підходу до питання оборонної допомоги.

Таке обговорення йде. До цього НАТО, як організація, займалося нелетальною допомогою. Оскільки й так всі члени НАТО є учасниками групи "Рамштайн", то обговорюється власне механізм. Щоб координувало роботу НАТО, як організація, - пояснив Павлюк. Поширити

За його словами, якщо це зробить процес допомоги Україні більш скоординованим, кращим та ефективнішим, то таке рішення буде прийняте.