Формат Рамштайн. Союзники України заговорили про кардинальні зміни

Згідно з даними видання Handelsblatt, партнери Києва уже активно обговорюють зміну формату Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Вони хочуть віддати лідерство у цьому питанні безпосередньо НАТО.

Як може змінитися формат Рамштайн

Журналістам вдалося дізнатися про те, що союзники Києва хочуть, щоб в майбутньому саме НАТО координував постачання західних озброєнь для ЗСУ.

Варто зазначити, що цю ідею уже підтримало керівництво Альянсу, яке готове взяти на себе такий обов’язок.

Редакція Handelsblatt також звертає увагу на те, що цей план створили:

радник Джо Байдена з питань держбезпеки Джейк Салліван;

генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За попередніми даними, обговорення цієї ідеї уже відбулося в колі НАТО.

Цю концепцію підтримують, зокрема, східноєвропейські держави, а також Велика Британія і Франція. Німецький уряд налаштований скептично, оскільки вважає, що це підживлюватиме наратив Кремля про те, що НАТО воює з Росією. Поширити

Як пояснюють журналісти, пошук нового формату розпочався на тлі побоювання членів НАТО щодо повернення у Білий дім Дональда Трампа.

Коли відбудеться наступне засідання Рамштайн

Нове засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») відбудеться уже наступного тижня, 14 лютого.

Що важливо розуміти, воно буде уже дев’ятнадцятими за два роки повномасштабної російського української війни.

Окрім того, повідомляється, що наступного дня, 15 лютого, відбудеться засідання міністрів оборони країн Альянсу, які зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга.

Як уже згадувалося раніше, попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 23 січня.