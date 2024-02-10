Формат Рамштайна. Союзники Украины заговорили о кардинальных переменах

Согласно данным издания Handelsblatt, партнеры Киева уже активно обсуждают изменение формата Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). Они хотят отдать лидерство в этом вопросе непосредственно НАТО.

Как может измениться формат Рамштайн

Журналистам удалось узнать, что союзники Киева хотят, чтобы в будущем именно НАТО координировал поставки западных вооружений для ВСУ.

Стоит отметить, что эту идею уже поддержало руководство Альянса, которое готово взять на себя такую обязанность.

Редакция Handelsblatt также обращает внимание на то, что этот план создавали:

советник Джо Байдена по вопросам госбезопасности Джейк Салливан;

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По предварительным данным, обсуждение этой идеи уже прошло в кругу стран НАТО.

Эту концепцию поддерживают, в частности, восточноевропейские государства, а также Великобритания и Франция. Немецкое правительство настроено скептически, поскольку считает, что это будет подпитывать нарратив Кремля о том, что НАТО воюет с Россией. Поделиться

Как объясняют журналисты, поиск нового формата начался на фоне опасений членов НАТО касательно возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Когда состоится следующее заседание Рамштайн

Новое заседание Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн») состоится уже на следующей неделе, 14 февраля.

Что важно понимать, оно будет уже девятнадцатым за два года полномасштабной русской украинской войны.

Кроме того, сообщается, что на следующий день, 15 февраля, состоится заседание министров обороны стран Альянса, которые встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Как уже упоминалось ранее, последнее заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось 23 января.