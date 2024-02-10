Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала международных партнеров Киева разработать план действий, согласно которому военная поддержка Украины больше не будет ограничена.

Помощь партнеров для Украины должна поступать без ограничений

Как считает глава нидерландского министерства обороны, когда речь идет об обычном вооружении, обучении и запчастях - вообще не должно быть никаких ограничений в вопросе поддержки Украины.

Она также напомнила, насколько важна помощь ВСУ на фоне полномасштабной войны с Россией.

Я думаю, что мы эволюционировали в том, как мы это делаем. Мы начали поставлять (оружие. – ред.) из собственных складов, а теперь мы делаем это в сотрудничестве с другими странами и отраслями, потому что нам тоже нужно было поддерживать наши запасы. Кайса Оллонгрен Глава Минобороны Нидерландов

По убеждению Кайс Оллонген, военная поддержка Вооруженных сил Украины крайне важна не только для Киева и украинского народа, но и непосредственно для безопасности Нидерландов.

Несмотря на то, что страна является членом ЕС и НАТО, она также не застрахована от полномасштабной войны.

Что важно понимать, за почти два года полномасштабной российско-украинской войны Нидерланды предоставили Украине военную поддержку на сумму 2,63 миллиарда евро.

Воины ВСУ получили от официального Амстердама боевые машины, системы противовоздушной обороны, истребители F-16 и боеприпасы, а также полевые койки и компьютеры.

Нидерланды передадут Украине больше истребителей F-16

5 февраля глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен официально подтвердила, что ее ведомства готовятся к предоставлению ВСУ еще 6 истребителей F-16.

Следует обратить внимание на то, что таким образом общее количество самолетов, которые Нидерланды передадут Украине, возросло до 24.

Преимущество Украины в воздухе необходимо для противодействия российской агрессии, – подчеркнула Кайса Оллонгрен. Поделиться